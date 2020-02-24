Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve o iller için sağanak uyarısı
24 Şubat 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 24 Şubat 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlere yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 20°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu SAMSUN °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, akşam saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma, don,sis ve pus olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu HAKKÂRİ °C, 5°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 11°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu VAN °C, 5°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı