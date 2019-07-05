Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin batısı, Ankara, Çankırı, Kastamonu kıyıları, Sinop, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.