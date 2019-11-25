Merve Boluğur, tüm arkadaşlarını sosyal medya hesabından sildi
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, popçu Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.
Boluğur'un geçtiğimiz aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, adından söz ettirmeye devam ediyor.
DOSTLARINI SİLDİ
Cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Boluğur, tüm arkadaşlarını sosyal medya hesabından sildi.
Ünlü oyuncunun bu hamlesinin nedeni ise merak konusu oldu.
Şarkıcı Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile boşanmasından 3 ay sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin yeni yaşını, "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol" sözleriyle kutlamıştı.