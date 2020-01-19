Evinde yaşadığı kaza sonucu düşerek hastaneye kaldırılan yaklaşık 1,5 buçuk yıldır yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı.
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Evinde düşmesi sonucu kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir buçuk senedir hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
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Bu süre zarfında 3 kez hastaneye kaldırılan ünlü şovmen bir kez daha Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde avukatını hastaneye çağırtan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı.
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Vasiyeti için hazırlanan evraklara imza atan ünlü şovmenin hastanedeki tedavisine devam ediliyor.
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62 yaşında uzun bir hastalık döneminden geçen Mehmet Ali Erbil'in sigortasının geçerli olmadığı ve hastaneye aylık olarak 100-150 bin lira ödediği gündeme gelmişti.
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Sunucu Seray Sever “Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. ‘Şimdi döner gelecek’ dedi, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL hastaneye ödüyor” dedi.