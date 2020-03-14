Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ortaya çıktı.
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Erbil, fizyoterapisti ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, paylaşımına şu notu düştü:
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Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle...
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Erbil'in paylaşımına takipçileri "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.
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Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz aylarda vasiyetini hazırlattığı iddia edilmişti.
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Avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağıran ünlü şovmenin, hazırlanan evraklara imzasını attığı öne sürülmüştü.
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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar, konuyla ilgili "Vasiyet falan yok. Öyle bir şey olabilir mi?" açıklamasını yapmıştı.
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Ünlü şovmen, hastalığıyla ilgili şunları söylemişti:
Bir buçuk senedir hastanede yatıyorum. Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim.
Bu yılbaşını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu, arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum.