Mehmet Ali Erbil aylar sonra ortaya çıktı

Ünlü şovmen, hastalığıyla ilgili şunları söylemişti: Bir buçuk senedir hastanede yatıyorum. Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yılbaşını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu, arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum.