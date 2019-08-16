Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmaline başlandı.
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmaline başlandı.
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Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, ikmal için sabah saatlerinde Fethiye Limanı iskelesine yanaştırıldı.
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Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 6 tankerden toplam 200 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.
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Haftalık kirası 1 milyon doların üzerinde olan ve 2 helikopter pisti bulunan yatın, yakıt ikmalinin tamamlamasının ardından iskeleden ayrılacağı öğrenildi.
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Mega yatta kimler olduğu ve nereye gideceği hakkında ise bilgi verilmedi.
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Temmuz ayının ilk haftasında yine Fethiye'de akaryakıt ikmali yapılan ve bir süredir Muğla'nın farklı yerlerinde görülen mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi.