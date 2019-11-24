MasterChef'ten elenen Suna'dan ilk açıklama: Vazgeçmeyeceğim!
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Tv8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef'de geçtiğimiz akşam heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi.
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Eleme oyununun oynandığı son bölümde Suna, Kıvanç, Yasin ve Batuhan elenmemek için kıyasıya rekabet etti.
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Oyunun sonunda elenen isim, yarışmanın favorileri arasında gösterilen Suna oldu. Bu duruma sosyal medyadan tepki yağdı. Favori yarışmacı tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.
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Sosyal medyadan destek mesajları alan yarışmacı, takipçilerine "Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Çok üzüldüğünüzü de biliyorum. Ama ben yemek yapmaktan asla vazgeçmeyeceğim ve sizlerden de" dedi.
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İLK TEPKİ DEMET AKALIN'DAN GELMİŞTİ
'MasterChef'i hiç kaçırmadan izleyen Demet Akalın, favorisi Suna'nın elenmesine çok kızdı. Akalın, Suna'nın gidişine "Lahmacun bile yapamayan potadan çıkan Kıvanç sağol. 'MasterChef' bizim için bitti!" diyerek tavrını ortaya koydu.