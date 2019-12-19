MasterChef'in son bölümünde et kaçırmaya çalışan Yasin geceye damga vurdu: Yolluk işte

MasterChef'te eski yarışmacıların yarıştığı son bölümde stüdyoya atom karınca kılığında gelen Yasin herkesi kahkahaya boğdu. Şeflerin tadım yaptığı sırada Yasin, Mehmet Şef'e yakalandı. Yasin’e, "Senin cebinde ne var?" diye soran Mehmet Şef, önlüğünün ön cebinden et çıkardı. Alican ile aynı evi paylaşan Yasin yine spora başladığını, stüdyodan aldığı etlerle evde güveç yapacağını söyledi. İşte o anlar...