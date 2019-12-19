MasterChef'in son bölümünde et kaçırmaya çalışan Yasin geceye damga vurdu: Yolluk işte
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MasterChef'te eski yarışmacıların yarıştığı son bölümde stüdyoya atom karınca kılığında gelen Yasin herkesi kahkahaya boğdu. Şeflerin tadım yaptığı sırada Yasin, Mehmet Şef'e yakalandı. Yasin’e, "Senin cebinde ne var?" diye soran Mehmet Şef, önlüğünün ön cebinden et çıkardı. Alican ile aynı evi paylaşan Yasin yine spora başladığını, stüdyodan aldığı etlerle evde güveç yapacağını söyledi. İşte o anlar...
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'MasterChef Türkiye'de birinci eleme adayı Alican Sabunsoy, ikinci eleme adayı Batuhan Bayır olmuştu. 18 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen yarışmanın sonunda üçüncü eleme adayı da belirlendi. Eski yarışmacıların boy gösterdiği bölüm, ilginç görüntülere sahne oldu.
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Güzide Mertcan, Cemre Uyanık ve Ekin Eylem Ulaş, finale kakmak için Fener balığı ile şeflere yaratıcı bir lezzet sunmaya çalıştı.
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Cemre, en iyi balığı yaparak birinci seçildi. Güzide de final haftasında adını yazdırmayı başardı. Haftanın üçüncü eleme adayı ise Ekin oldu.
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'MasterChef Türkiye’de dün akşam eski yarışmacılardan Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ödül oyununa katıldı ve yeni yarışmacılarla eşleşti.
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Eski yarışmacılar ile son 5'e kalan isimler arasındaki yarışmada kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Böylece 10 bin TL'lik ödülün de sahibi oldular.
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Kendine özgü hareketleri ve tavırları ile dikkat çeken Yasin, izleyenleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.
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Stüdyoya 'Atom Karınca' kılığında gelen Yasin, şeflerin tadım yaptığı sırada Mehmet Yalçınkaya'ya yakalandı. Mehmet şef, cebinde bir şey sakladığını fark ettiği Yasin’e, "Senin cebinde ne var?" diye sordu.
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Önlüğünün ön cebine et koyarak evine götürmeye çalışan Yasin, bir anda stüdyoyu kahkahaya boğdu.
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Alican ile aynı evi paylaşan Yasin Obuz, stüdyodan aldığı etlerle evde güveç yapacağını söyledi.