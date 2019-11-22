MasterChef Türkiye jürisini çıldırtan gelişme! Somer Sivrioğlu ateş püskürdü

"İYİ Kİ SENİ TANIDIK SUNA" "İyi ki seni tanıdık Suna Aydın. Tek başına ayakta duran sağlam kişiliğinle, başarılarınla, lezzetinle, hiçbir zaman susmasan da bir kez bile bize saygıda kusur etmemenle, bize ve MasterChef Türkiye'ye çok şey kattin. Yolun açık olsun, kardeşim."