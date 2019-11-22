MasterChef Türkiye jürisini çıldırtan gelişme! Somer Sivrioğlu ateş püskürdü
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye', 21 Kasım Perşembe akşamı eleme bölümüyle ekranlara geldi.
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Eleme potasına kalan Suna, Kıvanç, Yasin ve Batuhan arasından MasterChef olma hayaline veda eden isim Suna Aydın oldu.
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Suna'ya torpil yaparak yarışmadan elemediği ve Batuhan'ın yanında çalıştığı ileri sürülen Somer Sivrioğlu, sosyal medyada gündem olan bu iddialara tek tek cevap verdi.
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Somer Sivrioğlu, Twitter hesabından, "Ne oldu? Batuhan yanımda çalışıyordu, Suna torpilliydi, her şey organizeydi. Üstümüzden prim yapmaya çalışan köpekbalığının etrafında dolaşıp artıklarından beslenen parazitler misali kendini fenomen ilan edenler. İnsanların emeğine, başarısına laf atmak bu kadar kolay olmamalı" mesajını yayınladı.
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"EVET, MANYAĞIZ BİZ"
Sivrioğlu, "Sırf bunu söylemek için iyi iki şefi sona bırakıp birini elediniz yani" yorumunu yazan bir kullanıcıya, "Evet, manyağız biz. En iyi yarışmacılarımızdan birini Twitter'a yazmak için eliyoruz" karşılığını verdi.
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SUNA'YA VEDA
Somer Sivrioğlu, yarışmadan elenen Suna'ya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.
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"İYİ Kİ SENİ TANIDIK SUNA"
"İyi ki seni tanıdık Suna Aydın. Tek başına ayakta duran sağlam kişiliğinle, başarılarınla, lezzetinle, hiçbir zaman susmasan da bir kez bile bize saygıda kusur etmemenle, bize ve MasterChef Türkiye'ye çok şey kattin. Yolun açık olsun, kardeşim."