MasterChef Güzide, '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti

ARKADAŞLARI DESTEK OLDU Konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Güzide'ye destek arkadaşlarından geldi. Arkadaşları sevilen yarışmacıya "Senin ve eşinin ne kadar mütevazi ne kadar candan ve nasıl emekçi insanlar olduğunuzu kalp gözüyle yüzünüze bakan herkes anlar bence. Açıklama yapmaya bile gerek yok" sözleriyle "Yanındayız" mesajını verdi.