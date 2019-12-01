MasterChef Güzide, '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti
ARKADAŞLARI DESTEK OLDU Konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Güzide'ye destek arkadaşlarından geldi. Arkadaşları sevilen yarışmacıya "Senin ve eşinin ne kadar mütevazi ne kadar candan ve nasıl emekçi insanlar olduğunuzu kalp gözüyle yüzünüze bakan herkes anlar bence. Açıklama yapmaya bile gerek yok" sözleriyle "Yanındayız" mesajını verdi.
Fenomen programda, temiz çalışması ve tatlı konusundaki başarılarıyla şeflerin takdirini toplayan yarışmacı, sosyal medyada gündeme gelen "Lüks içinde yaşıyor" haberlerinden sonra çok sarsıldığını ve ailesiyle ilgili ortaya atılan bazı iddiaların doğru olmadığını anlatan uzun bir yazı paylaştı.