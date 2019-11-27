Macron'a karşı ayaklandılar! Paris'te traktörlü eylem

Fransa'nın başkenti Paris'te, hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı. Fransa'da çiftçiler, geçim kaynaklarını tehdit eden hükümetin tarım politikalarına karşı traktörleriyle eylem başlattı. Başkent Paris'te toplanan çiftçiler, "Macron, bize cevap ver. Çiftçileri kurtar" yazılı pankart astıkları traktörleriyle yola çıktı.