Lotodan 9.7 milyon sterlin kazanmıştı, şimdi kömürcüde çalışıyor...
Bugün 36 yaşında olan Carroll, 2002 yılında temizlik işçisi olarak çalışırken bir anda hayal edemeyeceği miktarda paranın sahibi oldu. 1 sterlin vererek satın aldığı biletine tam 9.7 milyon sterlin (yaklaşık 70 milyon lira) ikramiye isabet etti. Derhal işinden ayrılan Carroll lüks ve şatafat içinde bir yaşam sürmeye başladı.
Şimdilerde İskoçya’da hayatını sürdüren Carroll tüm servetini alkol, uyuşturucu, kadınlar ve kendi tabiriyle hayatı yaşamak için harcamış. Bu süre içinde 30’dan fazla kez hakim karşısına çıkan Carroll’a “Rüküş Kral” lakabı takılmış. Birbirinden lüks araçlar kullanan Carroll, 3 ayrı birbirinden lüks malikanede konaklamış.
Kazandığı paranın 4 milyonunu hemen dağıtmış. Carroll büyük ikramiyeyi kazanmasının hemen ardından şimdilerde ayrılmış olduğu eski eşi Sandra’ya ve onun annesine 1 milyon sterlin vermiş. Kendi annesine ve teyzesine de 1’er milyon sterlin vermiş. Ancak verdiği bu para evliliği yürütmesine yetmemiş ve ayrılmışlar. Lüks ve şatafatlı yaşam, lüks arabalar ve evler, sonu gelmeyen partiler bu ayrılığın ardından başlamış. Tabiri caiz ise boşanmasının ardından Carroll dağıtmış.
Yeni bir hayat için İskoçya’ya taşınmış. Yeni bir başlangıç yapmak için Carroll İskoçya’ya taşınmış ve aylık 500 sterline bir ev tutmuş. Kömürcü olarak çalıştığı işine ise çoğu zaman yürüyerek gidip geliyor. Hala loto oynayan Carroll, “eğer bir daha büyük ikramiyeyi kazanırsam belaya bulaşmamak için haftanın 6 günü evimde oturacağım” diyor.