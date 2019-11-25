Lotodan 9.7 milyon sterlin kazanmıştı, şimdi kömürcüde çalışıyor...

Kazandığı paranın 4 milyonunu hemen dağıtmış. Carroll büyük ikramiyeyi kazanmasının hemen ardından şimdilerde ayrılmış olduğu eski eşi Sandra’ya ve onun annesine 1 milyon sterlin vermiş. Kendi annesine ve teyzesine de 1’er milyon sterlin vermiş. Ancak verdiği bu para evliliği yürütmesine yetmemiş ve ayrılmışlar. Lüks ve şatafatlı yaşam, lüks arabalar ve evler, sonu gelmeyen partiler bu ayrılığın ardından başlamış. Tabiri caiz ise boşanmasının ardından Carroll dağıtmış.