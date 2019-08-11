Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kasap kazaları: 5341 yaralı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 5 bin 341 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu. Türkiye genelinde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 5 bin 341'i buldu.
Bursa'da 258, Kütahya'da 75, Balıkesir'de 117, Çanakkale'de 11, Bilecik'te 22 ve Yalova'da 20 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu. Sakarya'da 222, Bolu'da 35, Düzce'de 120, Karabük'te 15, Kocaeli'de 449, Zonguldak'ta 53 ve Bartın'da 22 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Trabzon'da 25, Ordu'da 99, Rize'de 172, Giresun'da 59, Gümüşhane'de 13, Bayburt'ta 42 ve Artvin'de 18 vatandaş, kurban kesimi sırası ve sonrasında yaralanarak hastanelerde tedavi gördü. Erzurum 75, Kars'ta 80, Ağrı'da 35, Erzincan'da 26, Ardahan'da 15, Iğdır'da 7 kişi de kurban kesimi sırasında yaralandı.
Kayseri'de 135, Sivas'ta 80, Kırıkkale'de yaklaşık 60 ve Yozgat'ta 21 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu. Gaziantep'te 87, Şanlıurfa'da 132, Malatya'da 40, Kilis'te 37, Adıyaman'da 20 ve Kahramanmaraş'ta 17 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Mersin'de 150, Osmaniye'de 67, Adana'da 113, Hatay'da 95 kişi, kurban kesimi sırası ve sonrasında yaşanan yaralanmalar sebebiyle soluğu hastanede aldı. İzmir'de 22, Denizli'de 103, Uşak'ta 56, Manisa'da 70, Aydın'da 60 kişi, kurban kesimi sırasında hayvan darbesi ve kesici aletlerle ya da kesim sonrası et doğrarken yaralandı. Antalya'da 89, Van'da 20 kişi, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanarak acil servislere koştu. Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.