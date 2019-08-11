Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kasap kazaları: 5341 yaralı

Kayseri'de 135, Sivas'ta 80, Kırıkkale'de yaklaşık 60 ve Yozgat'ta 21 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu. Gaziantep'te 87, Şanlıurfa'da 132, Malatya'da 40, Kilis'te 37, Adıyaman'da 20 ve Kahramanmaraş'ta 17 vatandaş, kurban kesmek isterken kendisini yaralayarak hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Mersin'de 150, Osmaniye'de 67, Adana'da 113, Hatay'da 95 kişi, kurban kesimi sırası ve sonrasında yaşanan yaralanmalar sebebiyle soluğu hastanede aldı. İzmir'de 22, Denizli'de 103, Uşak'ta 56, Manisa'da 70, Aydın'da 60 kişi, kurban kesimi sırasında hayvan darbesi ve kesici aletlerle ya da kesim sonrası et doğrarken yaralandı. Antalya'da 89, Van'da 20 kişi, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanarak acil servislere koştu. Yurt genelinde hastanelere başvuran yaralıların çoğu, yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.