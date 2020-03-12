Külliye'deki koronavirüs zirvesnde dikkat çeken detay
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sunum yapacak. Coronavirüs ile ilgili alınan önlemleri detayları ile anlatacak olan Selçuk, okulların tatil edilmesi durumunda eğitimin nasıl devam edeceğini de heyete bildirecek. Masada ara tatilin öne çekilmesine dair bir seçeneğin de bulunduğu belirtiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı.
Kritik toplantıda 3 seçeneğin masada olduğu konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önlemleri yeterli olarak değerlendirilir ve Bilim Kurulu da bu şekilde görüş bildirirse okullarda eğitim devam edecek. Okullarda bir risk görülürse tatil seçeneği devreye girecek. Üçüncü seçenek ise Nisan'ın ilk haftasında yapılacak olan 1 haftalık tatilin öne çekilmesi olarak belirtiliyor.