Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew cinsel taciz iddialarının ardından kraliyet görevlerini bıraktı
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Kraliçe II. Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew'un cinsel taciz iddiaları ve intihar eden pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile ilişkisi uzun zamandır tartışılıyordu. Prens Andrew bu sorulara BBC'ye verdiği bir röportajda yanıt vermiş ancak daha fazla tepkilere yol açmıştı. Bu gelişmelerin ardından Prens Andrew kraliyet görevlerinden çekilme kararı aldı.
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Epstein'ın davasında mağdurlardan biri olan Virginia Giuffre dava süresinde Prens Andrew'a suçlamalarına devam etmiş ve 2001 yılında bir gece kulübünde eğlendikten sonra beraber bir eve gidip cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamıştı.
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İddiaların daha da gündeme gelmesi üzerine Prens Andrew geçtiğimiz günlerde BBC'den Emily Maitlis'e konuşmuştu.
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İddiaları soran Maitlis'e Prens Andrew, bahsedilen tarihte kızı Prenses Beatrice'i bir pizza partisine götürdüğünü, eşi şehir dışında olduğundan kızını yalnız bırakamadığını bu nedenle de iddiaların da gerçek olamayacağı yanıtını vermişti.
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Prens Andrew, Giuffre ile 2001'de çekildiği iddia edilen ve internette yayılan fotoğrafları hakkında ise "Böyle bir kare çekildiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Ancak röportajda Prens Andrew'in çelişkili ifadeler kullanması ve tavırları dikkat çekmiş ve yayın 'tarihin en kötü PR faciası' olarak anılmıştı.
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Gelişmelerin ardından Prens Andrew Epstein ile eski dostluğu ve iddiaların, kraliyet ailesinin çalışmalarına zarar verdiğini söyleyerek, üstlendiği görevleri bıraktığını açıkladı.
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Prens Andrew'un kraliyetteki görevlerine bağlı olarak aldığı 249 bin sterlinlik gelirden de yoksun kalacağı belirtildi.
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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Prens Andrew "Tüm sebeplerden dolayı Majesteleri'nden (Kraliçe II. Elizabeth) yakın gelecekteki kamu görevlerimden belirsiz bir geleceğe kadar çekilmeyi talep ettim ve o da bunu kabul etti" dedi.
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Prens Andrew, gerektiği ve kendisinden istendiği halde soruşturmada iş birliğine gideceğini de açıkladı.
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Her ne kadar Prens Andrew açıklamasında bunu kendisinin aldığı bir karar olarak açıklasa da kraliyete yakın kaynaklar talebin Kraliçe II. Elizabeth'ten geldiğini ifade etti.
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Olayla ilgili olarak Prens Andrew'un kızları Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice'ten herhangi bir açıklama yapılmadı.