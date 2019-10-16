Korumanın eşinden Hülya Açıkgöz'e tehdit!

Gülşah Y., Hülya Açıkgöz'e gönderdiği mesajları tehdit amacıyla yollamadığını, sadece dikkatlerini çekmek istediğini söyledi. Eşinin 6 ay boyunca Hadise'nin sigortasız korumalığını yaptığını ancak emeğinin karşılığını alamadığı için mesaj attığını ifade eden genç kadın, suçsuz olduğunu söyledi.