Korumanın eşinden Hülya Açıkgöz'e tehdit!

Savcılığa sunulan şikayet dilekçede Gülşah Y.'nin Hülya Açıkgöz'e, eşinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını ve tazminatının verilmediğine dair bir mesaj attığı belirtildi.
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Günaydın'da yer alan habere göre; mesajda kendisinin ve eşinin çok mağdur olduğunu, tazminat haklarının verilmesini isteyen Gülşah Y.'nin, aksi takdirde SGK'ya suç duyurusunda bulunup yaşadıklarını televizyon programlarında anlatmakla tehdit ettiği ifade edildi.
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Açıkgöz dilekçesinde korumanın kovulmasıyla ilgilerinin olmadığını belirtti. Soruşturma sonunda savcılık, gönderilen mesajlarda şantaj suçunun tespit edilmediğine karar vererek basit tehdit suçu kapsamında iddianame düzenledi.
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Hakkında altı aya kadar hapis istemiyle dava açılan genç kadın, geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
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Gülşah Y., Hülya Açıkgöz'e gönderdiği mesajları tehdit amacıyla yollamadığını, sadece dikkatlerini çekmek istediğini söyledi. Eşinin 6 ay boyunca Hadise'nin sigortasız korumalığını yaptığını ancak emeğinin karşılığını alamadığı için mesaj attığını ifade eden genç kadın, suçsuz olduğunu söyledi.
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Mahkeme, mesaj içeriğinin basit tehdit unsurları oluştuğuna karar vererek Gülşah Y.'nin 25 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.