Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Idris Elba isyan etti

Elba sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir film değil. Ben de şu anda bir aktör değilim. Sadece bir insanım ve toplumun gözü önündeyim. Dolayısıyla insanların bunun gerçek olduğunu anlamasını istiyorum. Test yaptırdığım için ayrıcalıklı olduğumu falan hissetmiyorum."