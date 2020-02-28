Konteyner kentte yaşam başladı

Depremin yaşandığı andan bu yana devletin uzattığı yardım eli ile yaralarını sarmaya başladıklarını belirten Bayaral, "Devlet yurdunda kalıyordum, şimdi konteynere geçtik. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür başımızı sokacak bir evimiz olsun, sıcak suyumuz olsun her konuda destek ve yardımları oldu. Evim ağır hasar gördü, yıkıldı. Evim olana kadar buradayım. Çok şükür, iyiyiz, çocuklarımla çok rahatım, sıcak bir yuvam var." dedi.