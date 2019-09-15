Komünist Başkan Maçoğlu teröre lanet yürüyüşünde ortada yoktu
Tunceli'de "Kahrolsun PKK, Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.
Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ortalıkt yoktu.
(Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da gerçekleştirdiği kalleş saldırının ardından Türkiye genelinde, teröre karşı yürüyüşler gerçekleştirildi. Bu yürüyüşlerden biri de Tunceli'de oldu.
TERÖRE, TERÖRİSTE LANET OLSUN
Binlerce insanın katıldığı yürüşte; terör örgütü PKK'ya lanet okundu, şehitler için dualar edildi.
Türk bayraklarıyla birlikte yürüyen Tuncelilere, Vali Tuncay Sonel de eşlik etti.
Kahrolsun PKK, Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganların yükseldiği yürüyüşe, Tunceli'nin komünist belediye başkanı Fatih Maçoğlu'nun katılmaması da dikkatlerden kaçmadı.