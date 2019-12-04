Kim, 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kuzey Kore’nin nükleer müzakerelerin devamı konusunda ABD’ye yıl sonuna kadar verdiği sürenin dolmasına yakın bir zamanda resmi devlet ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflar, Kim’in ‘yeni bir duyuru yapmak üzere olduğu’ şeklinde yorumlandı.