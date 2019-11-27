Kim Kardashian Trump'ın isteğini geri çevirmedi

"ARADIĞINDA ÇIPLAKTIM" Kim Kardashian "Donald Trump beni aradığında Steven Klein'ın fotoğraf çekimindeydim. Eğer Steven Klein'ı tanıyorsanız nasıl fotoğraflar çektiğini bilirsiniz. Çıplaktım ve telefonum çaldı. Hemen üstüme bir şeyler alıp telefonu açtım" demişti.