Kim Kardashian: Eve gidene kadar ağladım!

Kim Kardashian, 2013’te katıldığı Met Gala ile ilgili itirafta bulundu.
2 / 8
Altı yıl önce ilk çocuğu North’a hamile olduğu sırada Met Gala’ya eşi Kanye West ile birlikte katılan Kim, gecede çiçek desenli bir elbise giymişti.
3 / 8
Giydiği elbiseyle eleştiri oklarının hedefi olan Kardashian, o gün yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:
4 / 8
"ÇOK KABARIK VE ŞİŞKİNDİM"
Hamileliğimin ileri seviyesindeydim, çok kabarık ve şişkindim. Aslında ben davetli değildim. Kanye gösteri yapacaktı, ben sadece Kanye’nin artı biriydim. Met Gala’da olacağımı asla hayal etmemiştim. Kimsenin muhtemelen beni o zaman orada istemediğini biliyorum.
5 / 8
Öte yandan Kardashian, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükten sonra sosyal medyada bikinili fotoğraf paylaşmaktan vazgeçtiğini belirtmişti.
6 / 8
"UMARIM BU FOTOĞRAFLARIMI GÖRMEZLER"
Bikinili selfieleri düşünerek, "Umarım bu fotoğrafları görmezler. Gelecek hafta yine orayı ziyaret edeceğim" diye düşündüğünü söyleyen Kardashian, bu nedenle açık fotoğraflar paylaşmayı bırakmaya karar verdiğini söylemişti.
7 / 8
"ARTIK POZ VERMEK İÇİN YAŞAMIYORUM"
39 yaşındaki yıldız, "Sanırım tonlarca bikinili fotoğrafımın olmasına artık eskisi kadar önem vermiyorum. Artık poz vermek için yaşamıyorum, anın tadını çıkartıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
8 / 8
Kardashian'ın, Instagram'da 152 milyon takipçisi bulunuyor.