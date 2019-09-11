Kenan İmirzalıoğlu'nun hangi dizide oynayacağı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu ekranlara geri dönüyor...
Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisinde oynayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu.
‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisiyle ekran macerası kısa süren Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda yen bir diziyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Oyuncu, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını yaptığı ‘Maraşlı’ dizisinde rol alacak.
Senaryoyu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı dizi, bir fedainin hikayesini anlatacak.
Ekip, proje için uzur süredir yoğun bir çalışma temposu içinde...