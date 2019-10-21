Katar polisini Dünya Kupası'na Türk komandoları hazırlıyor

Eğitimlerin oldukça zorlu ve heyecanlı geçtiğini vurgulayan el-Gahtani, şunları kaydetti: "Dünya Kupası sırasında meydana gelebilecek gösteri ve eylem gibi olayları önlemek maksadıyla eğitim için buradayız. Dost ülkemiz Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz. Hem eğitimlerden hem de ilgiden dolayı çok memnunuz. Kurs boyunca çok şey öğrendik. Toplumsal olayların genel yapısını, meydana gelen olaylar karşısında teşkilatlanma ve uygulanacak müdahale düzenlerini, planlama ve müzakerenin önemini, olaylara nasıl müdahale edebileceğimizi öğrendik. Budan dolayı eğitmenlerimize teşekkür ederiz."