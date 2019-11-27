Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler
Timsah" olarak adlandırılıyor Amfibi timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor. Amfibi deniz piyadeleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor.
"Timsah yuvası" Anadolu Ajansı (AA) ekibi, halen Suriye'de Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde, Hakkari'de, Afganistan ve Doğu Akdeniz'de aktif olarak görev yapan amfibi deniz piyadelerinin komando, meskun mahal, suyun içinde yaralı tahliyesi, çeviklik, stres altında atış, denizden karaya çıkarma, hareketli platformda atış gibi birbirinden zorlu eğitimini görüntüledi.
Üç tarafı denizlerle çevrili vatan topraklarını savunmakla görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada ve denizde aynı anda görev yapan tek birliği olduklarını dile getiren Özarslan, "Ana faaliyet sahamız amfibi harekat olup ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda komando harekatı, iç güvenlik harekatı, muharip olmayanların tahliyesi, insani yardım, barışı koruma ve buna benzer birçok faaliyet alanında görev yapmaktayız." diye konuştu.
Özarslan, şunları kaydetti: "Yurt içi ve yurt dışında birçok bölgede görev alan unsurlarımız, başta Kıbrıs Barış Harekatı olmak üzere 1993-2001 yılları arasında iç güvenlik harekatı kapsamında Şırnak'ta, Yunanistan'ın Kardak Kayalıklarına asker çıkarması nedeniyle Marmaris'te, insani yardım harekatları kapsamında Arnavutluk'ta, muharip olmayanların tahliyesi maksadıyla Libya ve Lübnan'da, barış gücü olarak Kosova'da, yardım kuvveti olarak Afganistan ve Kıbrıs'ta, çukur operasyonları kapsamında Mardin'de kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.
Komutanlığımız halihazırda Hakkari'de terörle mücadele, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarında, Afganistan'da kararlı destek misyonu barışı destekleme, Arnavutluk'ta insani yardım harekatı ile Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de platform koruma görevlerini icra etmeye devam etmektedir."
Amfibi Deniz Piyade Tugayı Muharebe Destek Tabur Komutanı Deniz Piyade Yarbay Bülent Özarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu birliğin milletin huzur ve refahı, ülkenin bölünmez bütünlüğü için Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde mavi vatanın hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla 1968'de Gölcük'te kurulduğunu, 1977'de ise Foça'ya intikal ettiğini anlattı.