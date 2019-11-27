Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler

Özarslan, şunları kaydetti: "Yurt içi ve yurt dışında birçok bölgede görev alan unsurlarımız, başta Kıbrıs Barış Harekatı olmak üzere 1993-2001 yılları arasında iç güvenlik harekatı kapsamında Şırnak'ta, Yunanistan'ın Kardak Kayalıklarına asker çıkarması nedeniyle Marmaris'te, insani yardım harekatları kapsamında Arnavutluk'ta, muharip olmayanların tahliyesi maksadıyla Libya ve Lübnan'da, barış gücü olarak Kosova'da, yardım kuvveti olarak Afganistan ve Kıbrıs'ta, çukur operasyonları kapsamında Mardin'de kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.