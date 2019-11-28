Kara Şahin 'Türk aklı' ile uçacak

Projede her ne kadar lisans altında üretim yapılsa da aviyonik denilen uçuş sistemi ve uçuşla ilgili tüm sistemlerin, donanımların ASELSAN tarafından sağlanacağını vurgulayan Elagöz, "Kritik görev, seyrüsefer, haberleşme ve elektronik harp sistemleri tamamen ASELSAN tarafından özgün olarak geliştiriliyor. Bu sistemin beyni millileştiriliyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Bunu da ASELSAN üstlenmiş vaziyette." dedi.