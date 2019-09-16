Kangallar teröristlere geçit vermeyecek

Yaklaşan her hangi bir tehlikeyi 4 kilo metre uzaktan kokusunu alarak hissetme ve 2 kilo metre keskin görüş kabiliyeti sayesinde gelişmiş teknolojilere oranda çok daha etkin olacağı tahmin edilen Kangallar ile olası sızma girişimlerinin çok daha erkenden tespiti amaçlanıyor.