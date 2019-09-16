Kangallar teröristlere geçit vermeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olayların önlenmesinde kullanılan Kangal ırkı koruma köpekleri, şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadelede kullanılacak.
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Zekalı ile öne çıkan Kangallar, güçlü fiziki yapıları ile dikkat çeken ve 2 kilo metre görme menziline 4 kilo metrede ise koku alma özelliği ile Dünya’nın en iyi koruma köpekleri olarak kabul ediliyor.
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Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olaylarında önlenmesinde kullanılmaya başlayan Kangalların şimdi de terörle mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından özellikle sınır karakollarında görevlendirilmek üzere Sivas’tan Kangal yavruları alındı.
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Önümüzdeki süreçte eğitilecek bu yavruların özellikle karakollara yönelik teröristlerin sızma girişimlerinde ve sınırlarda alarm görevi üstlenecek.
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Yaklaşan her hangi bir tehlikeyi 4 kilo metre uzaktan kokusunu alarak hissetme ve 2 kilo metre keskin görüş kabiliyeti sayesinde gelişmiş teknolojilere oranda çok daha etkin olacağı tahmin edilen Kangallar ile olası sızma girişimlerinin çok daha erkenden tespiti amaçlanıyor.
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alacak Kangallar, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve kurt saldırılarına karşı sürülerini korumak isteyen İtalyanlar için Kangal yetiştirilen Altın Kangal Çiftliğinden temin edildi.
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Çiftlik sahibi olan Uzman Kangal Yetiştiricisi Ümit Taşdelen, yetiştirdikleri Kangalların terörle mücadelede görev alacak olmasından dolayı gururlu olduklarını belirtip,
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“Adını Dünya’ya duyuran Kangal köpeklerimiz şimdi de Doğu bölgemizdeki karakollarımızda, üst bölgelerimizde, Mehmetçiğimizin yanında erken tespit görevini yürütecek.
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Köpeklerimiz Dünyanın en zeki koruma köpekleri arasında yer almaktadır. Alan korumada çok iyidirler.
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2 kilo metre uzaklıktan gelebilecek her türlü tehdidi görebilirler. Rüzgarlı alanlarda 4 kilo metreye kadar koku alabilirler.
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Özellikle gece insanların gözle göremeyeceği şeyleri görebilirler. Keskin işitme kabiliyeti ile uzaktan gelebilecek tehlikeleri sezer ve haber verirler.
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Bu nedenle Kangal köpeklerimizin bu amaçla görev yapmaları gerçekten gurur verici bir gelişme” şeklinde konuştu.