Jennifer Lopez: Çocuk istiyorum
Dünyaca ünlü şarkıcı Lopez, üçüncü kez anne olmak istediğini söyledi
Bir süre önce 50 yaşına giren Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'den bir çocuk dünyaya getirme fikrine açık olduğunu söyledi.
People dergisinin "Yılın İnsanları 2019" sayısına röportaj veren Lopez "Hayatımın geri kalanını Rodriguez ile geçirmek istiyorum" dedi.
Lopez, ailesini genişletmeyi arzu ettiğini de söyledi.
Ünlü şarkıcı, "Tanrı'nın planları içinde bu var mı bilmiyorum ama bunu denemek isterim. Yeni bir çocuk fikrine çok açığım" dedi.
Bugüne kadar üç kez evlenen Jennifer Lopez, Marc Anthony ile evliliğinden Emme ve Maximilian adında biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.
Alex Rodriguez'in ise Cyhthia Scurtis ile evliliğinden Natasha ve Ella adında iki kızı bulunuyor.