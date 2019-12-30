Jandarma komandolardan eksi 35 derece soğukta vatan savunması
PKK'lı teröristlerin İran sınırından Türkiye'ye geçişlerini engellemek için de Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı'nda eksi 35 derecede jandarma komandolar vatan savunması yapıyor. Aktif yanardağların püskürttüğü lavlarla oluşan siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor şartlarda izlenebildiği Tendürek'te görev yapan Çaldıran JÖH Komando Taburundaki birlikleri, artık teröristlere nefes aldırmıyor.
Operasyonların yanı sıra, PKK mensuplarının İran'ın sınırındaki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için de Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı'nda hakim tepelere 7 üs bölgesi kuruldu. Bu üs bölgelerden biri olan 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde son teknolojik silah ve ASELSAN'ın geliştirdiği termal kameralarla İran sınırında kuş uçurtulmuyor.
EKSİ 35 DERECE SOĞUKTA VATAN NÖBETİ- Türkiye'de 9 Ocak 1990'dan bu yana, eksi 46 derece ile en düşük sıcaklık olan ve bugünlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 35'e düştüğü Tendürek'te 2018 yılında kurulan üs bölgelerden biri olan Şamya Taşı'nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Komando Birlikleri, sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek tepelerle çevrili yanar dağa rağmen görevini sürdürüyor.
KARAYOLUNDA BETON BARİYERLE ÖNLEM- Tendürek Dağı'nda bulunan Çadıran ile Doğubeyazıt ilçeleri arasıdaki Uluslararası karayolunda, 21 Temmuz 2018'de, teröristlerce 2 TIR'ın ateşe verilmesinden sonra, JÖH Komando Birlikleri, bombalı araç saldırısı ve tekrar araçların ateşe verilmesine karşı tedbir için karayoluna yüksekliği 3 metreyi bulan beton bloklar yerleştirdi.
Blokların yerleştirildiği noktalarda, içinde 'keskin göz' termal kamera bulunan mayına dayanıklı 'Kirpi' araçlarıyla görev yapılıyor. Termal kameralarla gözetleme yapan mehmetçik, şüpheli gördükleri araçları kontrol ediyor. Yapılan uygulamadan sonra, bölgede herhangi bir araç kundaklama olayının da yaşanmadığı bildirildi.
Yıldız, "Bizler Çadıran Jandarma Tabur Komutanlığı olarak, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyet gösterdiği Tendürek Dağı'nın sıfır noktasında görev yapmaktayız. Bulunduğumu yer Şamya Taşı tepe üzerine konuşlandırılmış, Şamya üs bölgesidir. Bizler üstün fiziki kondisyon ve güç şartlar altında mücadele etme azmi kazandırılmış seçkin personeller olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız.