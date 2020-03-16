James Bond oyuncusu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı
James Bond filmindeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını söyledi.
Olga Kurylenko, yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kötü haberi duyuran oyuncu, "Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" diyerek sevenlerini uyardı.
2008 yılında çekilen Quantum of Solace’ta ‘Bond kızı’ olarak rol alan 40 yaşındaki oyuncu, bir hafta boyunca ateş ve halsizlik şikayeti yaşamasının ardından kendisine teşhis konulduğunu açıkladı.
Olga Kurylenko, James Bond film serisinden 'Quantum Solace'de rol almıştı.
Russell Crowe’un 2014'te Çanakkale’de çektiği 'Son Umut' (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.
Kurylenko, hastalanmadan önce The Bay Of Silence adlı filmin çekimlerini tamamlamıştı. Oyuncunun ayrıca rol aldığı Fransız yapımı Sentinelle adlı filminin post prodüksiyonu ağustosa ertelendi.
Ayrıca son James Bond filmi Ölmeye Zaman Yok’un (No Time To Die) nisandaki vizyon tarihi de corona virüs nedeniyle kasıma ertelenmişti.