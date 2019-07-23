Bu köpekler kalp masajı yapıyor

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde görev yapan köpekler eğiticileriyle birlikte selfie çekiniyor ve kalp masajı yapıyor.
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Nevşehir’de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) bomba arama ve mayın, narkotik, arama-kurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, bugüne kadar tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde ve terör örgütünce döşenmiş patlayıcıların yerinin önceden tespitinde etkin rol oynadı.
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Merkezde eğitilen köpekler, Türkiye’nin dört bir yanında jandarma güçleriyle birlikte görev yaparken, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.
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JAKEM’de eğitimlerine devam eden köpeklerin yaptıkları ise izleyenleri hayrete düşürüyor.
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JAKEM’de görev yapan Rüzgar isimli köpek eğiticisi ile birlikte selfie çekinirken eğiticinin kalp krizi geçirmesi sonrasında ise kendisine kalp masajı yapması dikkatlerden kaçmadı.
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Dost isimli köpek ise eğiticisi ile birlikte komando dansı yapmasının yanı sıra şınav çekiyor ve eğiticisine mekik çekerken yardımcı oluyor.
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Aynı zamanda JAKEM’de eğitilen köpekler yine eğiticileri ile birlikte sürünürken, iz takibinde bulunuyor. Eğitim alan köpekler en sonunda ise Türk bayrağına saygı duruşunda bulunuyor.
(İHA)