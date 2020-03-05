İyi ki varsın Büşra

MUTLU OLSUNLAR DİYE ÇİKOLATA VERDİM Büşra Hemşire, "Çocuklar korkmuştu, mutlu olsunlar, yüzlerinde tebessüm olsun diye hepsine birer çikolata verdim. Bu olaylarda en çok etkilenen onlar oluyor. Çocuk her yerde çocuktur" diye konuştu. (Güneş)