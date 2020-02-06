Avrupa'da hızlı tren faciası! Ölü ve yaralılar var
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İtalya’nın Milan kentinden Salerno kentine sefer yapan hızlı tren raydan çıktı. İki vagonun devrildiği kazada 2 demir yolu işçisi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
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İtalya'da Milano'dan Roma'ya giden yüksek hızlı bir treninin raydan çıktığı açıklandı.
Milano'da yayın yapan Corriere della Sera gazetesi, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye görevlisinin gittiğini aktardı.
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KAZANIN SEBEBİ BELLİ DEĞİL
Kazanın sebebi henüz bilmezken, en az 2 kişi hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
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ÖLENLERİN KİMLİĞİ
Ölenlerden birinin trenin sürücü diğerinin ise demiryolu çalışanı olduğu belirtildi.
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SEFERLER DURDURULDU
Tren seferlerinin geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.