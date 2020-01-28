İşte tamamı gönüllü, erkek meslektaşlarını aratmayan Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları!

İZMİR'DEN UŞAK'A KADAR KOŞU - İç güvenlik harekatlarında büyük önem taşıyan kondisyon ve dayanıklılığın arttırılmasına yönelik olarak eğitimler de alan kadın Jandarma Komando Astsubay kursiyerler, eğitimin sonuna gelindiğinde tam teçhizatla İzmir’den Uşak’a kadar koşmuş, Uşak’tan Trabzon’a kadar ise yürümüş oluyorlar.