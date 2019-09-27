İşte Başkan Erdoğan'ın dünya liderlerine anlattığı güvenli bölge planı
HER HANEYE ARAZİNİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE 1 DÖNÜM TARIM ARAZİSİ- Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan bin konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.
HASTANE, SPOR ALANLARI, SOSYAL TESİSLER- İlçelerin her birinde otalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6 bin konut, 1 merkez cami, 10 mahalle camii, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesisler ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılar projelendirilecek.
1 KÖY YERLEŞİMİ İÇİN 590 BİN METREKARE, 140 KÖY İÇİN 82.6 MİLYON METREKARE- 1 ilçe için 1 milyon metrekare, 10 ilçe için 10 milyon metrekare, toplamda 92.6 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca tarımsal amaçlı arazi dağıtım için ise 140 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç var.