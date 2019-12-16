İstanbul'u çevre illerle bağlayacak Kuzey Marmara Otoyolu bitiyor

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen ve bugüne kadar yüzde 85’lik ilerleme sağlanan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 2020 yılının sonunda bitiyor. İstanbul'u çevre illerle bağlayarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul’un Avrupa Yakasındaki Kınalı (Silivri) mevki’inden başlayıp Kocaeli ve Sakarya’yı kuzeyden geçerek Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanacak olan 398 kilometre uzunluğundaki yol, 3 ana bölüm ve 7 kesimden oluşuyor.