İstanbul'daki gizemli hayırsever bu kez Osmaniye’de ortaya çıktı! Tüm vatandaşların borçlarını ödedi

Bu kişileri Kadirli’de ilk defa gördüğünü belirten Bağ Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten Ümit Üşen, “Lüks bir araba ile geldiler. Biri kadındı 3 kişiydiler. Bana veresiye defterini çıkar dediler. Niye çıkaracağım siz kimsiniz dedim. Biz borçları ödemeye geldik dediler. 2 yıldır borcunu ödeyemeyen biri vardı bende en çok borç bunun dedim. Bin 300 lira borcu vardı. Bana Bin 300 lira verdiler borcu sil deyip gittiler diğer bakkal arkadaşlara da aynı şekilde gitmişler” dedi.