İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi
İSTANBUL'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı.
Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.
Gelen son dakika bilgisine göre, sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da çok sayıda araç su altında kaldı!
İstanbul'da, etkili olan sağanak yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.
İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.
Bahçelievler'de aniden bastıran yağmurla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı.
Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.