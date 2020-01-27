İstanbul'da korku dolu anlar! İş insanının aracından çıkan kutu bomba paniğine neden oldu
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İstanbul Sarıyer'de, bir iş insanının genel bakım için oto sanayiye getirdiği aracının altından çıkan kutu bomba paniğine neden oldu. Bomba uzmanlarının patlattığı kutudan takip cihazı çıktı
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Olay, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 39. Sokak'ta 14.00 sıralarında meydana geldi. İsmini vermek istemeyen bir iş adamı, lüks aracının genel bakımını yaptırmak için oto sanayiye geldi.
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Oto servisi çalışanı, alt bölümü kontrol etmek için asansörle kaldırdığı sırada, otomobilin arka salıncağına iple bağlanmış siyah bir kutu fark etti.
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Servis çalışanın uyarısıyla kutuyu gören otomobilin sahibi bomba olabileceği ihtimaliyle polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı polisi bekledi.
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Bomba imha uzmanı polis, özel kıyafetini giyerek otomobilin altındaki kutuyu kontrol etti. Bomba imha uzmanı polis, kutuyu otomobilin salıncağından çıkardıktan sonra sokak üzerinde fünyeyle patlattı.
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Patlamanın ardından yapılan incelemede kutunun içinde takip cihazı olduğu tespit edildi.
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Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, takip cihazının iş adamının husumetli olduğu kişi ya da kişilerce aracın altına konulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.