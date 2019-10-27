Ve Maltepe'de her şey güzel olmaya başladı!

Dolgun, "Cuma günü Belediye Başkanı izinli olduğu için yerine vekâlet eden başkan yardımcısı, Pazartesi saat 11.00'de bir masa kurulacağını, bu sorun için bir çözüm üretileceğini bizimle paylaştı. Yarın saat 11.00'de eğer kararlarından vazgeçmezlerse biz gideceğiz görüşmelerimizi yapacağız. Taleplerimiz zaten belli, karşılanmayacak talepler de değil. Taleplerimiz karşılandığı takdirde de arkadaşlarımız işlerinin başına dönecekler. Temizlik işleri müdürlüğünde toplam 480 arkadaşımız çalışıyor. 480 arkadaşımızın tamamı iş bıraktı. Ama vardiya usulü çalışılıyor burada 3 vardiya var." Şeklinde konuştu.