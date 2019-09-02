İspanya'da tribüne atlayan boğa 17 kişiyi yaraladı

Katalonya'da yapılan halk festivalinde bir boğanın arenada tribüne atlaması sonrasında 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Correbou'nun yasaklanması için faaliyetler yürüten bazı sivil toplum kuruluşları yaşanan son olayın ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Vidreres Belediye Başkanı da gelecek yıl Correbou'yu yasaklayacaklarını duyurdu.