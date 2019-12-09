Işın Karaca'dan Sedat Doğan açıklaması: Ülkemize kahramanmış gibi giriş yaptı

"KİMSE BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ KARARTAMAZ" Bu şahıs 2 buçuk senedir ülkemiz de yok. Peki o yokken mi açtım ben bu davaları? Hayır! bu davalar tam 6 yıldır devam ediyor! 6 senedir bu şahsın kızım ile bir alakası yoktur! Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri Mia'nın soy ismini neden mi değiştirdi? Çünkü hiçbir kimse, annesi babası dahil, bir çocuğun haklarını ihlal edemez, yüzünü yere düşüremez! Kimse bir çocuğun geleceğini karartamaz! Bunu ben değil, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mahkemeleri karar verdi ve hiçbir insan hukuktan üstün değildir.