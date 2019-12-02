Işın Karaca kızının yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı: Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne?

Kızımın biyolojik babası bana dava açma hakkına sahiptir, dilediği zaman bu davayı açabilir. Ancak benim kızıma şu anda yaptığı gibi psikolojik olarak baskılar yapamaz. Bu kadına şiddettir, olmayan şeyleri anlatmak yalan dolan iftira… Maddi manevi her türlü hukuksal hakkımı kullanacağım.