İş bulamayınca kendi işini kurdu! Siparişlere yetişemiyor!

Buğday, arpa ve mısır ile besliyoruz tavukları. Bazı tavukçular kafeste tavuk besliyorlar ve hiç dışarıya çıkartmıyorlar, bizim tavuklar ise sabah saat 07.00 sıralarında bırakıyoruz doğal ortama akşama kadar buralarda besleniyorlar ilaç kullanmıyoruz” dedi.