İş adamı ve şarkıcı öldürülmüştü, cinayet yazışmaları çıktı... Her satırı korkunç

'YOK MU DÜZGÜN ELEMAN, VURSA PARASINI VERİRİZ' Zanlıların olaydan önce yaptığı suikast planlarına dair konuşma dökümleri iddianamede şöyle yer aldı: M.Ç: Yok mu düzgün bir eleman... Vursa elbet veririz parasını C.E: Var var T.O: Ev yok mu abi C.E: Ev yok ya... Burada öyle kira yok aşağıda otel ucuz, hem kaydettirmem hem... Ali abi şunu kaydetmeseler olmaz mı ki ya 3 kişinin var sonra verelim desek olmaz mı M. Ç: 3 kişi kaydetsinler aynen öyle abi C. E.: 3 kişi kaydetsinler bir kişi daha sonra kalacak aynen öle de...