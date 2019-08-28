İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek kendisini taciz eden hayranı Erol K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İrem Demirci, "Psikolojim mahvoldu, can güvenliğimden şüphe duyuyorum ve korkular içerisindeyim!" dedi.
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Yaşananlardan sonra yeniden İrem Derici'nin evinin önüne giden şahıs ve onun haber yapılması, Derici’yi adeta çıldırttı. Sosyal medya hesabı üzerinden isyan eden Derici, şöyle konuştu:
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"KORKULAR İÇERİSİNDEYİM"
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"Psikolojim mahvoldu, can güvenliğimden şüphe duyuyorum ve korkular içerisindeyim! Ve bugün salınan sapık 3 saat önce mahallemde tekrar yakalanıyor, mikrofon uzatıyorsunuz, göğsünü gere gere konuşuyor ve bunu yayınlıyorsunuz!