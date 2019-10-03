Irak'ta OHAL ilan edildi! Bağdat’ta sokağa çıkmak yasak
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Hükümet karşıtı gösterilerde en az 12 protestocunun öldüğü Irak'ta, başkentte sokağa çıkmak yasaklandı.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Güneydeki Basra'dan kuzeydeki Kerkük'e kadar ülke çapına yayılan protestolarda, şimdiye kadar en az 12 can kaybı var.
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Türkiye'den yapılan açıklamada ise, Türk vatandaşlarının bölgeye seyahat etmemesi gerektiği tavsiye edildi.
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Ülke genelinde de OHAL ilan edildiği belirtiliyor.
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TÜRKİYE'DEN DE UYARI
Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında bulunarak, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.
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Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi yaşamını yitirdi.
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"Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi yaralandı.
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Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.
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Hükümet Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya mecralarına erişimi durdurmuştu.
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Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.
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Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.