Irak'ta OHAL ilan edildi! Bağdat’ta sokağa çıkmak yasak

TÜRKİYE'DEN DE UYARI Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında bulunarak, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.