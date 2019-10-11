İnlerine girdik.... Türkiye sınırında bulundu! 4 metre aşağı iniliyor ve...
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor.
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Örgüt işgalindeki Rasulayn'da kurtarılan Kişto köyü ile Türkiye sınırı arasında terör örgütüne ait bir tünel bulundu.
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Elde edilen görsellerde yaklaşık 4 metre aşağı inildiğinde beton duvarlarla örüldüğü görülen tünelin girişi göze çarpıyor.
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Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.
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TSK'nın SMO ile dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
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AA, YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.
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Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.AA