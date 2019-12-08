İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi: Onsuz bir hayat düşünemiyorum!

İngiltere şu sıralar halı ile evlenen 27 yaşındaki Bekki Cocks'ı konuşuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; şaka ile başlayan olay gerçeğe dönüştü. Bir yıl önce satın aldığı halı ile evlenen kadın onu her zaman koruyacağını ve bakımını üstleneceğini söylerken "Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek de sözlerine ekledi. Yaşanan olay sosyal medyada epey konuşulurken herkes kadının neden böyle bir şey yaptığını merak ediyor. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise şoke edici…