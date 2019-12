İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi: Onsuz bir hayat düşünemiyorum!

"ONSUZ BİR HAYAT DÜŞÜNEMİYORUM" Halının üzerine her zaman basmayacağının sözünü veren genç kadın, "Ona göz kulak olmak için çok zaman harcıyorum. Onu temizlemek ve her zaman en iyi şekilde görünmesini sağlamak için uğraşıyorum. Ve halıyı her gün birkaç kez süpürüyorum. Artık onsuz düşünemiyorum." dedi.