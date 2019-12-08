İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi: Onsuz bir hayat düşünemiyorum!
İngiltere şu sıralar halı ile evlenen 27 yaşındaki Bekki Cocks'ı konuşuyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; şaka ile başlayan olay gerçeğe dönüştü. Bir yıl önce satın aldığı halı ile evlenen kadın onu her zaman koruyacağını ve bakımını üstleneceğini söylerken "Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek de sözlerine ekledi. Yaşanan olay sosyal medyada epey konuşulurken herkes kadının neden böyle bir şey yaptığını merak ediyor. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise şoke edici…
"ONSUZ BİR HAYAT DÜŞÜNEMİYORUM" Halının üzerine her zaman basmayacağının sözünü veren genç kadın, "Ona göz kulak olmak için çok zaman harcıyorum. Onu temizlemek ve her zaman en iyi şekilde görünmesini sağlamak için uğraşıyorum. Ve halıyı her gün birkaç kez süpürüyorum. Artık onsuz düşünemiyorum." dedi.
"NOELİ HALI İLE GEÇİRECEĞİM" Halıya saplantılı şekilde aşık olduğunu belirten kadın, "Halıya biraz saplantılıyım. Genellikle onunla yatar ve ona en özel düşüncelerimi söylerim. Bekar bir anneyim, bu yüzden halı sırdaşım haline geldi. Birkaç ay önce arkadaşlarımdan biri onunla evlenmem gerektiğini söylediğinde, o zaman ben de evlenmeliyim dedim. Daha mutlu olamazdım, Noel'i halı ile geçirmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.