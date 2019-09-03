İngiltere’nin hızlı tren projesi rötar yaptı

İngiltere’nin 2026'da hizmete girmesi planlanan hızlı tren projesi rötar yaptı
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 2026'da hizmete girmesi planlanan hızlı tren projesi HS2’nin Londra ve Birmingham arasındaki ilk etabının tamamlanmasının 2031'i bulabileceğini açıkladı.
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Birmingham hattının tamamlanmasının planlanandan beş yıla kadar gecikebileceğini, projenin toplam maliyetinin ise 88 milyar sterline yükseldiğini söyledi.
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İngiliz parlamentosunda konuşan Ulaştırma Bakanı Shapps, 2026 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanan hızlı tren projesi HS2’nin Londra ve Birmingham arasındaki ilk etabının tamamlanmasının 2031 yılını bulabileceğini bildirdi.
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Shapps ayrıca Londra, Birmingham, Manchester ve Leeds gibi ülkenin önde gelen şehirlerini kuzey-güney hattında birleştirmeyi amaçlayan hızlı tren projesi HS2'nin 62 milyar sterlin olarak planlanan maliyetinin de 88 milyar sterline yükseldiğine dikkati çekti.
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Ulaştırma Bakanı Shapps, “Parlamentonun resmin tamamını görmesini istiyorum. Projenin potansiyel faydalarıyla birlikte gerçek maliyetinin karartılmasının bir anlamı yok.” ifadesini kullandı.
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Shapps’ın açıklamalarının ardından, hızlı tren projesinin Manchester ve Leeds şehirlerini birbirine bağlayacak ikinci etabının tamamlanarak faaliyete geçmesinin 2033 yerine 2040 yılını bulabileceği tahmin ediliyor.
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İngiliz hükümeti geçen ay maliyetini gerekçe göstererek söz konusu projeyi incelemeye aldığını bildirmişti.
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Birmingham hattının tamamlanmasının planlanandan beş yıla kadar gecikebileceğini, projenin toplam maliyetinin ise 88 milyar sterline yükseldiğini söyledi.
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Haziran ayında HS2 Projesi Başkanı Allan Cook, projenin maliyetlerinin arttığını, 2015 yılındaki 56 milyar sterlinlik toplam maliyetin de 86 milyar sterline yükseldiğini hatırlatmıştı.